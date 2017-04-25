Vodafone Украина заметно (на 30-50%) повышает абонплату в архивных тарифах Vodafone Red 2015

Мобильный оператор Vodafone Украина сообщил на официальном сайте, что с 5 мая 2017 года будут действовать новые условия пользования услугами связи в архивных тарифах Vodafone RED 2015.

Отметим, что в данный момент в тарифе Vodafone Red S 2015 за 30 грн/мес абонент получает безлимитные звонки в собственной сети, 500 МБ трафика, 30 мин на чужие сети и 30 SMS. Теперь за тот же пакет услуг придется платить в 1,5 раза выше — 45 грн/мес или переходить на актуальный тариф Vodafone Red XS за 40 грн/мес, где предлагают 1 ГБ трафика и 60 мин звонков на другие сети.

Абоненты с тарифом Vodafone Red M 2015 получали 2 ГБ трафика, 50 мин звонков на другие сети и 50 SMS за 50 грн/мес, теперь же им предлагается платить за те же услуги 70 грн/мес (или переходить на сравнимый по набору услуг актуальный Vodafone Red S за 60 грн/мес с 4 ГБ трафика и 75 минутами «чужих» звонков).

И, наконец, тариф Vodafone Red M 2015 с 5 ГБ трафика, 90 минутами звонков на чужие сети и 90 SMS, который раньше обходился пользователям в 90 грн, теперь стоит 120 грн. В качестве альтернативы можно также выбрать Vodafone RED M за те же 90 грн (8 ГБ / 105 мин / 70 SMS) или максимальный Vodafone RED L за 180 грн (12 ГБ / 300 мин / 150 SMS).

Оператор также отметил, что в данных тарифах доступна услуга «Год без Абонплат», которая позволяет экономить на ежемесячной стоимости тарифа. При подключении до 3 мая 2017 года стоимость услуги останется без изменений: в Vodafone RED S — 300 грн, RED M — 500 грн, RED L — 900 грн. Таким образом, при заказе этой услуги до 3 мая абоненты могут не только сохранить прежнюю стоимость еще на год, но и сэкономить на своей абонплате порядка 44 %. При подключении услуги «Год без абонплат» после 3 мая 2017 года, ее стоимость составит 360, 600 и 1080 грн соответственно, в этом случае абоненты смогут сохранить свою прежнюю абонплату из расчета стоимости услуги на год.

Напомним, что 1 августа 2016 года компания Vodafone изменила условия в припейд-тарифах Red S, M, L, разделив их на архивные с приставкой 2015 к названию (Vodafone Red S 2015 и т.д.) и актуальные. Тогда же появились и два новых плана Red Light и Red XS.

Источник: Vodafone Украина