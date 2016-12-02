Vodafone Украина запустил услугу «Безлимит за границу», в которой предлагает бесплатные разговоры с тремя абонентами в Польше и России за 35 грн/мес

Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил услугу «Безлимит за границу», которая позволяет без ограничений звонить на 3 выбранных номера международных направлений.

Отметим, что на данный момент Топ-5 самых популярных международных направлений выглядит следующим образом: Польша, Россия, Италия, Чехия и Германия. Пока в услуге «Безлимит за границу» доступны только 2 страны – Польша и Россия – однако в дальнейшем список стран может расшириться.

Услуга «Безлимит за границу» позволяет абонентам Vodafone звонить за рубеж по наиболее выгодным тарифам. Стоимость новой услуги составляет всего 35 грн на 30 дней, за эту сумму пользователи смогут без ограничений совершать звонки 3-м абонентам Польши или России.

Для подключения услуги достаточно набрать *600*7# и клавишу вызова. Уведомление о подключении услуги абоненту придёт в SMS от оператора. Для внесения 3 выбранных номеров для звонков за рубеж, нужно использовать комбинацию *600*71*<код страны><код оператора><номер абонента># и клавиша вызова. Внесение первых трёх номеров в услуги услугу является бесплатным, каждая последующая смена номера стоит 5 грн, номера можно менять неограниченное количество раз.

«Клиенты Vodafone Украина давно привыкли к возможности звонить безлимитно внутри сети своего оператора, а в рамках «Зимней акции» абоненты получают ещё больше минут для звонков на другие сети Украины, мобильные и городские. Более того, в большинство тарифов Vodafone включены минуты для звонков в 62 страны мира, – комментирует запуск услуги начальник отдела роуминга и международной связи Vodafone Украина Владимир Вдовиченко. – С новой услугой абоненты нашей сети смогут не ограничивать себя минутами при звонках за рубеж и не думать о стоимости этих минут вообще, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников».

Источник: Vodafone Украина