Vodafone Украина запустил услугу роуминга «Безвиз уикенд» для коротких поездок в Европу

Оператор мобильной связи Vodafone Украина ввел новую услугу «Безвиз уикенд», которая с 1 августа позволит абонентам предоплаченных тарифов пользоваться доступной связью в роуминге во время коротких поездок в Европу, популярность которых возросла после введения безвизового режима между Украиной и ЕС.

Услуга «Безвиз уикенд» стоимостью 60 гривен включает 100 МБ мобильного интернета, 10 SMS и 30 минут для входящих звонков с любых операторов мира, исходящих звонков на номера Vodafone Украина и другие украинские сети, а также для звонков в страны Европы, на которые распространяется действие услуги.

Vodafone существенно расширил перечень стран, в которых действует услуга. Доступным роумингом во время «Безвиз уикенда» можно воспользоваться в более 30 странах Европы. Среди новых стран Канарские острова, Кипр, Сан Марино, Словения, Хорватия, Голландия, Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Лихтенштейн, Люксембург, Ватикан, Норвегия, Словакия, Швейцария и Швеция.

Также условия роуминга действуют в Польше, Италии, Германии, Франции, Чехии, Испании, Португалии, Венгрии, Ирландии, Великобритании, Греции, Нидерландах, Мальте, Албании, Румынии и Турции. Перечень стран будет расширяться.

Подключать услугу «Безвиз уикенд» можно заблаговременно с помощью USSD-запроса 6009# и кнопка вызова, деньги снимаются только в момент пользования услугами.

Источник: Vodafone Украина