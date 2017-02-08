Vodafone закрывает ряд архивных тарифов «МТС Украина», а также планирует полностью перейти на продажу тарифов Vodafone в 2017 году

В рамках полного перехода на работу под брендом Vodafone, компания в 2017 году планирует завершить ребрендинг собственных и дилерских магазинов, полностью перейти на продажу тарифов Vodafone в магазинах, а также закрыть ряд архивных тарифов МТС.

Абоненты этих тарифов смогут выбрать для себя любой из тарифов Vodafone, которые предлагают различные объемы услуг с соответствующей стоимостью от 20 до 150 грн в месяц. В новых тарифах Vodafone предлагает безлимитные бесплатные звонки абонентам Vodafone и «МТС Украина» и пакет мобильного 3G интернета – от 100 МБ до 12 ГБ. Кроме того, в тарифы Vodafone включены пакеты минут для звонков на другие сети, а также дополнительные услуги, включая звонки за рубеж и Vodafone TV.

При переходе в тарифы линейки Vodafone Red 2016 первый месяц пользования будет бесплатным.

«Если абонент не сможет выбрать тариф самостоятельно, мы предложим каждому клиенту наиболее оптимальный для него вариант тарифа, исходя из информации о ежемесячных расходах на связь, наборе и объеме услуг, которыми пользуется клиент». — отметили в компании Vodafone Украина.

Переход в актуальные тарифы бесплатный и будет осуществляться поэтапно. До конца февраля оператор предлагает перейти в тарифы Vodafone абонентам предоплаченной связи, которые пользуются старыми, уже не доступными к подключению тарифами: несколькими тарифами линейки «Супер МТС без ПЗС», а также тарифами «Супер безлимит», «Супер безлимит без контракта» и «МТС без обязательств». Каждый абонент получит SMS-сообщение с предложением выбрать тариф из актуальной линейки и сроками для перехода.

Источник: Vodafone