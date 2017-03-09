Vodafone запустил 3G-сеть в Мелитополе и Гуляй Поле, теперь в Запорожской области 3G доступно уже 1,4 млн жителей в 70 населенных пунктах

Компания Vodafone Украина сообщила об очередном расширении 3G-покрытия в Запорожской области. С сегодняшнего дня скоростной мобильный интернет и улучшенное качество голосовой связи доступны жителям Мелитополя и Гуляй Поля, а также населенных пунктов Беленькое, Матвеевка, Токмак и Михайловка Запорожской области.

При строительстве 3G-сети в данном районе оператор традиционно применил тот же поход, что и в других городах Украины и Европы, существенно увеличив плотность базовых станций. По мнению оператора именно это позволяет обеспечить стабильность оказания услуг для большого количества абонентов даже в условиях повышенной нагрузки.

Отметим, что учитывая ранее обеспеченное покрытие, на сегодняшний день доступ к скоростному мобильному интернету получили более 70 городов и сел, а это около 1,4 млн жителей Запорожской области.

Источник: Vodafone