Vodafone запустил 3G в Мариуполе и предоставил жителям города 12 ГБ 3G-трафика в подарок

Компания Vodafone Украина обеспечила 3G-покрытие в Мариуполе, сеть оператора уже введена в коммерческую эксплуатацию. Для того, чтобы абоненты смогли протестировать новые возможности сети, оператор предоставил 12 ГБ трафика без дополнительных доплат всем жителям города, которые пользуются предоплаченной связью Vodafone не менее трех месяцев.

Начиная с 27 апреля 2017 года оператор будет предоставлять таким абонентам по 3 ГБ скоростного 3G в течение четырех следующих месяцев. Данный объем интернета без ежедневных ограничений скорости будет доступен автоматически, независимо от тарифного плана.

Оператор отметил, что продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры на востоке страны. Этой весной 3G-сеть Vodafone появилась в Краматорске и Славянске, а в ближайшие месяцы 3G-сеть Vodafone будет запущена и в других городах востока страны.

Напомним, что lifecell запустил 3G в Мариуполе в начале текущего месяца, а Киевстар обеспечивает жителей города 3G с сентября прошлого года.

Источник: Vodafone