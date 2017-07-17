Volkswagen: «Наш электромобиль I.D. будет на $7-8 тыс. дешевле своего основного конкурента Tesla Model 3»

Тот факт, что Tesla на данный момент является самым заметным игроком в сегменте электромобилей можно объяснить как гением Илона Маска, так и отсутствием серьезной конкуренции со стороны крупных автопроизводителей. Однако по всей видимости почивать на лаврах Tesla остается считанные годы, так как «зубры» автомобилестроения вступают в игру по-настоящему. К примеру, Volkswagen уже заявил, что его первый настоящий электромобиль I.D. окажется на $7-8 тысяч дешевле своего основного конкурента, которым немецкий автопроизводитель считает Tesla Model 3.

Подобное заявление сделал главный стратег бренда Томас Седран (Thomas Sedran), который не только озвучил разницу в $7-8 тыс., но и назвал конкретный ценник будущего электромобиля I.D. — порядка $28 тыс. При этом по словам представителей Volkswagen, их модель получит запас хода от полного заряда батарей в диапазоне от 400 до 600 км по европейскому циклу измерений NEDC.

Создатели Tesla Model 3 официально не озвучивали запас хода, измеренный по данной методике, однако если экстраполировать данные американского цикла EPA в 215 миль, то получим приблизительно 400 км, что соответствует нижней границе диапазона VW. Со своей стороны отметим, что объективно сравнить пробег обеих моделей на данный момент невозможно, так как пока это только запланированные, а не измеренные показатели, да и наверняка у этих электромобилей будет несколько модификаций с различным объемом батарей.

Интересно, что пока Volkswagen сравнивает свой электромобиль Golf-класса с Model 3, сама Tesla позиционирует свою новинку как конкурента более дорогим и премиальным BMW 3-Series и Audi A3. Напомним, что немцы собираются выпустить свой электромобиль I.D. (серийная версия получит название Neo) на европейский рынок уже к 2019-2020 годам, так что ждать реальной конкуренции остается совсем недолго.

Источник: Electrek