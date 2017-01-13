Volkswagen представил концепт электрического полноприводного минивэна I.D. Buzz с трансформируемым салоном и запасом хода 600 км

Вдобавок к футуристичному концепту электрического хетчбека I.D. компания Volkswagen представила концептуальный электромобиль в формате полноприводного минивэна, получивший схожий дизайн и название I.D. Buzz. Первая публичная демонстрация новинки состоялась на этой неделе на автосалоне в Детройте.

Минивэн I.D. Buzz оснащается в максимальной комплектации двумя электродвигателями суммарной мощностью 369 л.с. В этом случае двигатели установлены над передней и задней осью соответственно, что обеспечивают полный привод. Среднюю часть основы корпуса занимает батарейный отсек с аккумуляторами суммарной емкостью 111 кВтч. Платформа MEB также позволяет использовать на I.D. Buzz только один электродвигатель на 268 л.с. над задней осью, при этом дополнит его батарея на 83 кВтч.

До скорости в 96 км/ч (60 миль/ч) электромобиль разгоняется за 5 секунд, при этом максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч (99 миль/ч). От полного заряда батарей I.D. Buzz способен проехать до 600 км по системе NEDC или 435 км по системе U.S. driving cycle. На зарядку до 80% потребуется всего полчаса с помощью системы CCS (Combined Charging System), также минивэн может заряжаться и от обычной бытовой электросети, правда времени на зарядку в этом случае уйдет больше.

В перечень оснащения Volkswagen I.D. Buzz также вошла система автономного управления, при включении которой рулевое колесо прототипа убирается в центральную консоль, а автомобиль получает информацию от лазерных и ультразвуковых датчиков, радаров, а также камер кругового обзора.

Volkswagen I.D. Buzz укомплектован двумя багажниками и тремя рядами кресел, способными трансформироваться в несколько разнообразных вариантов. К примеру, передние сиденья могут разворачиваться против хода движения во время езды на автопилоте, кресла второго ряда трансформируются в столики, а третьего — в кровать. Также концепт получил систему распознавания водителя, проекционный дисплей с эффектом дополненной реальности, камеры вместо боковых зеркал заднего вида, светодиодные фары головного света и 22-дюймовые колесные диски.

Отметим, что на данный момент дата серийного производства модели I.D. Buzz не озвучивается, в Volkswagen лишь отметили, что полноценное расширение линейки запланировано на 2020 год, а уже через 5 лет немецкий автопроизводитель планирует продавать не менее 1 млн электромобилей в год.

Источник: Volkswagen, Motor