Volkswagen представил подготовленный к серийному производству электрокроссовер I.D. CROZZ с мощностью 300 л.с. и запасом хода 500 км

В рамках Международного автосалона во Франкфурте (IAA 2017) компания Volkswagen представила обновленную версию своего электрического кроссовера I.D.CROZZ, практически полностью готовую к выходу в серийное производство. Напомним, что первая версия этой модели была представлена в апреле текущего года в Шанхае.

Обновленный дизайн электромобиля отличается широким капотом, подчеркнутыми контурами крыльев, контрастной черной крышей, переработанными светодиодными фарами и фирменной красной окраской Hibiscus Red с эффектом металлик. Также был модернизирован интерьер, в котором разработчики увеличили пространство в салоне автомобиля и предусмотрели вариативность посадки пассажиров. Вдобавок, отсутствие центральных стоек в обновленном I.D.CROZZ позволяет широко открывать поворотно-раздвижные двери и для более простого доступа в салон и загрузки крупногабаритных грузов.

Электромобиль I.D. CROZZ получил полный привод 4MOTION, в котором на передней и на задней осях установлено по одному двигателю (100 л.с. на передней оси и 200 л.с. — на задней) с отдельными блоками трансмиссии, а распределение сил регулируется электрическим карданным валом. За счет этого, а также установки блока батерей по центру разработчикам удалось добиться практически идеальной развесовки электромобиля. В итоге, оснащенный новой ходовой с с электронными амортизаторами и задним мостом с независимой многорычажной подвеской и амортизационными стойками McPherson электромобиль по словам разработчиков «демонстрирует управляемость на уровне Golf GTI».

Суммарная мощность двигательной установки I.D. CROZZ составляет 306 л.с. (225 кВт), а емкость батарей — 83 кВтч, что позволяет получить максимальную скорость 180 км/ч и запас хода на одном заряде батареи до 500 км (в новом европейском испытательном цикле NEDC). Система быстрой зарядки способна зарядить аккумуляторную батарею до 80% за 30 минут. Новый умный ассистент на базе vw.OS позволяет открывать и закрывать двери, включать режим I.D. Pilot с помощью голосового управления и т.д. Данная операционная система поддерживается всеми моделями семейства I.D., причем производитель предусмотрел быстрое обновление ОС, аналогичное соответствующему процессу на смартфонах.

Руководство бренда отметило, что уже в 2020 году Volkswagen выпустит компактный четырёхдверный электромобиль семейства I.D. в Golf-классе, а также современный I.D.CROZZ в сегменте SUV. Чуть позже, в 2022 году планируется запуск модели I.D.BUZZ. Все три концерт-кара семейства I.D. построены на новой единой конструктивной платформе All Electric Architecture и отличаются запасом хода до 600 км при нулевом уровне вредных выбросов, просторным салоном, компактными размерами, а также умными системами управления.

Источник: Volkswagen