Volkswagen собирается нанять более тысячи IT-специалистов, переманив их из студий по разработке компьютерных игр, исследовательских лабораторий и других крупных компаний

Крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen Group собирается существенно расширить свое IT-подразделение специалистами, которым предстоит заниматься вопросами искусственного интеллекта, виртуальной реальности, обработкой больших массивов данных (big data) и другими передовыми технологиями. В ближайшие три года компания собирается нанять порядка 1000 высококвалифицированных специалистов, переманив их из компаний, которые занимаются исследованиями, хайтек-разработками и разработкой игр.

Половина из тысячи новичков будут работать в Вольфсбурге (Германия), где присоединятся к главному IT-подразделению в штаб-квартире компании, а также к подразделениям IT labs в Вольфсбурге, Берлине и Мюнхене. Данные лаборатории занимаются созданием новых решений в таких сегментах, как Интернет вещей, Big Data, Industry 4.0, разнообразные мобильные и подключаемые сервисы, виртуальная реальность и конечно же направление самоуправляемых автомобилей.

За последние несколько месяцев Volkswagen Group уже наняла некоторое количество IT-специалистов из разных стран и отраслей, включая экспертов по робототехнике, дизайнеров и исследователей искусственного интеллекта, которые пополнили ряды Virtual Engineering Lab, Data Lab, Smart Production Lab, Ideation Hub и других IT-подразделений автопроизводителя.

На этом фоне весьма интересно выглядят сообщения о том, что Volkswagen собирается сократить свой штат на 30 тысяч человек до 2025 года, при этом только в Германии будет уволено 23 тысячи работников. Также сообщалось, что немецкий автопроизводитель собирается вложить не менее $3,5 млрд в запуск собственного производства автомобильных аккумуляторов и реконструкцию существующих заводов для выпуска электромобилей.

Источник: Volkswagen