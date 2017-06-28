Volvo собирается создать коммерческую систему автопилотирования на основе платформы NVIDIA Drive PX2 уже к 2021 году

Шведский автопроизводитель Volvo, создатель систем автомобильной безопасности Autoliv и компания NVIDIA объявили о заключении партнерского соглашения, в рамках которого будет разработана система автоматического пилотирования четвертого уровня на основе суперкомпьютера с искусственным интеллектом NVIDIA Drive PX2.

Все три компании будут работать с совместным предприятием Zenuity, которое, в свою очередь, является детищем Volvo и Autoliv, и специализируется на программной составляющей систем автопилотирования. Партнеры планируют разработать коммерческую беспилотную систему четвертого уровня уже к 2021 году.

«Софт» разработает Zenuity, «хард» предоставит NVIDIA, при этом в системе будут использоваться методы машинного обучения для распознавания в режиме реального времени участников движения, дорожных условий и потенциальных опасностей.

Напомним, что автопилот типа «Level 4» подразумевает, что автомобиль может самостоятельно передвигаться по дорогам с предсказуемым трафиком без участия водителя, однако в критических ситуациях все же может потребоваться участие водителя. Следующий уровень «Level 5» в принципе не требует наличия водителя и привычных органов управления, такие автомобили смогут перемещаться из пункта А в пункт Б в полностью автономном режиме.

Отметим, что платформа NVIDIA Drive PX2 уже используется в чемпионате беспилотных электромобилей Roborace, также она заинтересовала японского автопроизводителя Toyota, который также планирует использовать ее в своих будущих моделях с автопилотом.

Источник: Volvo