Вооруженные Силы Украины начали испытания нового отечественного беспилотника «Лелека-100» [видео]

Рабочая группа военнослужащих во главе с заместителем начальника Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины полковником Владимиром Дмитриевым провела испытания нового отечественного беспилотника «Лелека-100». Свою работу на аэродроме вблизи Чернигова военные начали с проверки функционирования всех систем и агрегатов беспилотного летательного аппарата.

В отличие от предыдущих разработок, авиационный комплекс «Лелека-100» еще не слишком известен и требует тщательного изучения. Однако, по заявлениям производителей, он имеет более современное авиационное и радиоэлектронное оборудование.

Оснащение новинки позволяет ей выполнять задачи по аэроразведке на более далеких расстояниях, при этом он более бесшумен и менее заметен для радаров противника по сравнению с аналогами.

«Во время испытательных работ мы планируем оценить массогабаритные и аероэргономические показатели «Лелеки», а также работу оператора комплекса в экстремальных условиях, — рассказал полковник Владимир Дмитриев.

Наряду с испытаниями новинки, военные выполняли доподготовку инструкторов, которые в ближайшее время отправятся в зону АТО, где будут обучать операторов другого БПЛА «Фурия» непосредственно в боевых условиях.

Источник: ВСУ