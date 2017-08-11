ВРУ оборудуют сканерами отпечатков пальцев и системой визуального наблюдения за депутатами

Верховную Раду Украины оборудуют системами для сканирования отпечатков пальцев народных депутатов перед голосованием за законопроекты. Это следует из государственного тендера в системе Prozorro.

Отмечается, что управление делами Верховной Рады Украины по результатам тендера заказало у компании «Амрита Комплексные решения» проектирование технического переоснащения зала заседаний за 6,91 млн грн.

Главным изменением является то, что новая система позволит идентифицировать народных депутатов по отпечатку пальца перед голосованием. Такое решение призвано полностью уничтожить такое явление в политике, как кнопкодавство, поскольку каждый человек имеет свои уникальные отпечатки пальцев. Впрочем, эта возможность может быть реализована лишь при условии соответствующих изменений в действующее законодательство.

Проверка депутатов с помощью сканера отпечатков пальцев – не единственные новшества, которые принесёт техническое переоснащение ВРУ. С помощью планшетов депутаты смогут в кулуарах иметь доступ к документам заседаний. Также предусмотрена электронная регистрация и визуальный контроль нахождения на рабочем месте при помощи системы видеонаблюдения.

Источник: golos.ua