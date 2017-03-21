ВРУ приняла законопроект №4334 о стимулировании производства тепловой энергии из альтернативных источников с «зеленым тарифом» на уровне 90%, что позволит сэкономить более 3 млрд м3 газа и $600 млн в год

На сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины был принят во втором чтении разработанный совместно с Госэнергоэффективности законопроект №4334 относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников, за решение проголосовали 238 народных депутатов Украины. Данный закон устанавливает тариф на тепло из альтернативных источников на уровне 90% от тарифа на тепло из газа, что по данным его создателей позволит заместить более 3 млрд м3 газа в год и оставить в бюджете страны не менее $600 млн.

«Парламент принял решение в пользу энергетической независимости Украины. Этот закон будет ответом на энергетические вызовы, стоящие перед страной. Он абсолютно патриотический и экономически выгоден всем: государству, бизнесу и ,главное, рядовым гражданам», — прокомментировал принятое решение Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Новый закон позволит стимулировать привлечение инвестиций в производство тепла «не из газа», увеличить объем производства тепла из возобновляемых источников в централизованном теплоснабжении и, соответственно, уменьшить тариф на тепло для потребителей на 10%.

В целом реализация этого закона будет иметь такие положительные последствия:

Предоставление инвесторам гарантий возврата инвестиций в производство тепла из альтернативных источников;

Сокращение импорта газа более чем на 3 млрд м3 в год и сохранение таким образом в экономике страны по меньшей мере $600 млн, а с учетом мультипликатора — более $3 млрд;

Снижение себестоимости производства тепловой энергии и тарифов для конечных потребителей;

Увеличение до 25000 количества новых рабочих мест, в том числе, за счет развития новых производств по выращиванию, сбору и транспортировке местных видов топлива, производства необходимого оборудования, что существенно увеличит поступления в местные бюджеты.

Председатель Агентства также отметил, что согласно этому закону инвесторы, которые будут реализовывать проекты по замещению газа, получат зафиксированный на законодательном уровне тариф на тепло из альтернативных источников на уровне 90% от тарифа на тепло из газа для нужд бюджетных учреждений и населения. Таким образом, они будут иметь гарантии возврата средств, вложенных в такие проекты, что будет стимулировать их работать в Украине и устанавливать в городах и селах твердотопливные котельные, когенерационные установки на биомассе и др.

Как сообщил Александр Домбровский, народный депутат Украины, и.о. председателя Комитета ВРУ по вопросам ТЭК, законопроект дает системный институциональный инструмент, который позволит замещать дорогой импортный газ украинскими альтернативными видами топлива. Для этого в Украине достаточно ресурса, в частности, около 100 тыс. тонн отходов сельскохозяйственных культур ежегодно, вдобавок присутствует значительный неиспользованный потенциал выращивания энергетических культур.

Источник: Госэнергоэффективности Украины