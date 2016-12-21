ВРУ приняла законопроект №5132, повышающий рентную плату за 4G-частоты почти в 500 раз и требующий установки кассовых аппаратов в отдельных интернет-магазинах

Как мы уже упоминали, сегодняшняя ночь была весьма продуктивной для украинских депутатов, так как помимо бюджета на следующий год, они приняли несколько важных законопроектов. В числе прочих там был и проект закона №5132 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году. Данный законопроект вносит ряд изменений в налоговый кодекс, повышая рентную плату и ставки на различные ресурсы, среди которых оказались и значительные изменения стоимости использования 4G-радиочастот, а также требование к торговцам, продающим «технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантии», работать через кассовые аппараты.

Таким образом, теперь рентная плата за использование радиочастот для радиосвязи, передачи телесигнала и цифровой информации в диапазонах 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц будет повышена с 40,92 грн до 20 000 грн за 1 МГц. Компании, которые используют частоты в этих диапазонах для сотовой связи, будут платить 23 085,25 грн за 1 МГц.

Законопроект также вводит понижающие и повышающие коэффициенты для пользователей радиочастотным ресурсом. Платить 1,4 базовой ставки будут те компании, которые сконцентрировали у себя лицензии на больший объем частот, чем необходимо для внедрения LTE. На 20% больше придется платить тем, у кого в активе «неэффективно фрагментированные полосы радиочастот». Если же пользователи готовы продать лицензии на излишки частот, то к рентной ставке для них применяется понижающий коэффициент 0,75.

Все эти меры призваны «расшевелить» текущих владельцев лицензий на частоты, пригодные для запуска LTE, в диапазонах 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц. Большую часть этого радиоресурса контролирует компания «ММДС-Украина», которая входит в холдинг «СКМ» Рината Ахметова. Также в этих диапазонах есть лицензии у WiMax-оператора Intellecom (бренд Giraffe), который принадлежит основателю и экс-руководителю «Киевстара» Игорю Литовченко, и «Эс-Лайн», которую связывают с российским бизнесменом Евгением Ройтманом.

Реально работающими операторами из них можно назвать только Giraffe, но из-за нишевости технологии WiMax компания обслуживает скромную абонентскую базу. «ММДС-Украина» и «Эс-Лайн» уже долгое время лишь занимают частоты, выполняя формальные требования лицензии и платя всего 40,92 грн за 1 МГц. Повышение рентной платы в 488 раз, что фактически уравняет ее с затратами на радиочастоты крупных мобильных операторов, должно стимулировать обе компании к освобождению частот. Так, затраты компании Ахметова на радиочастотный ресурс вырастут с около 2,3 млн грн до 1,6 млрд грн в год.

Что же касается требования использовать кассовые аппараты, то в изначальной версии проекта этой нормы не было, парламентский Комитет по налогам и таможенной политике довнес ее позже. Поправка вносится в Налоговый кодекс, раздел «Специальные налоговые режимы», ст. 296.10, где речь идет о перечне видов плательщиков единого налога, которые не обязаны использовать кассовые аппараты.

Участники рынка онлайн-торговли техникой отмечали, что данная норма может ударить по мелким магазинам, торгующим техникой. Ведь отличие от предыдущих норм — расширение перечня товаров, подпадающих под требование проводить расчеты с кассовым аппаратом. Таким образом данная поправка ударит по небольшим магазинам, которые ранее могли продавать те же условные флешки, не используя РРО.

Напомним, с 1 июля 2015 вступили в силу нормы закона, обязывающие предпринимателей 3 группы — плательщиков единого налога — пользоваться кассовыми аппаратами при расчетных операциях. Но тогда же депутаты проголосовали за отмену этой нормы для предпринимателей с доходом менее 1 млн грн в год.

Источник: AIN.UA (1, 2)