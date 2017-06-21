ВРУ провалила законопроект, который облегчил бы выход на украинский рынок PayPal, Apple Pay, Google Wallet и других международных платежных систем

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект № 5361-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств», который облегчал выход на украинский рынок PayPal, Apple Pay, Google Wallet и других международных платежных систем.

За принятие законопроекта за основу проголосовали всего 180 депутатов из необходимых 226. Председатель ВРУ Андрей Парубий безуспешно попытался вернуть законопроект на доработку.

Документ давал право эмитировать электронные деньги не только банкам, но и другим финансовым организациям, имеющим лицензию на перевод средств без открытия счетов. Также законопроект разрешал Госказначейству выпускать электронные деньги для оплаты налогов и других обязательных платежей.

НБУ заявил, что разочарован результатом голосования:

«Национальный банк неоднократно подчеркивал актуальность законодательных изменений в сфере регулирования деятельности платежных систем. Это обусловлено потребностью в имплементации норм европейского права и стремительным развитием платежного рынка как в Украине, так и в мире. Национальный банк надеется, что регулирование перевода средств будет законодательно обновлено и будет основываться на понятных, равных и справедливых правилах».

Источник: AIN