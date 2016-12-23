ВРУ снизила коэффициент «зеленого» тарифа для солнечных электростанций мощностью более 10 МВт

Верховная Рада Украины снизила коэффициент «зеленого» тарифа для ряда электростанций. За такие изменения в закон об электроэнергетике N5129 проголосовали 232 депутата, передает ЛІГА.net.

Цель изменений — снизить коэффициент «зеленого» тарифа для электроэнергии, которая произведена на солнечных электростанциях мощностью свыше 10 МВт. При этом электростанции должны быть построены до 30.06.2015. Коэффициент снижается до размера, который действовал до принятия изменений в ряд законов для обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников N514-19 от 04.06.2015.

В соответствии с новыми изменениями коэффициент «зеленого» тарифа для электроэнергии, которая произведена на солнечных электростанциях мощностью свыше 10 МВт, устанавливается на следующих значениях:

для объектов или его очередей / пусковых комплексов, введенных в эксплуатацию по 31.03.2013 г. включительно – 4,80 (ранее было 8,65);

для объектов или его очередей / пусковых комплексов, введенных в эксплуатацию с 01.04.2013 г. по 31.12.2014 г. – 3,50 (ранее было 6,30);

для объектов или его очередей / пусковых комплексов, введенных в эксплуатацию с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 3,15 (ранее было 5,67).

Напомним, ранее было принято постановление НКРЭКУ от 30 июня 2016 года № 1188, которым понижены «зеленые» тарифы на электрическую энергию для частных домохозяйств.

Источник: ЛІГА.net