ВРУ утвердила Закон о господдержке кино, предусматривающий борьбу с пиратством в интернете

В прошлом году Президент Украины Пётр Порошенко ветировал принятый Верховной Радой Закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине». Теперь же ВРУ приняла в целом законопроект 3081-д «О государственной поддержке кинематографии в Украине» с предложениями от Президента. «За» проголосовали 270 народных депутатов.

В ветированном законе предусматривалась возможность закрывать пиратские сайты без решения суда, владельцы таких сайтов несли ответственность за отказ удалять материалы, к которым есть претензии со стороны третьих лиц, а также за внесение ложных данных в whois (публичных базах данных о владельцах сайта).

В новой редакции Закона также предлагаются инструменты противодействия пиратству в интернете. В случае вступления в силу предлагаемых изменений, владельцы авторских прав получат возможность быстро блокировать нелегальный видеоконтент, если в течение 24 часов с момента получения сообщения о размещении пиратского видео владелец ресурса не удалит его. При этом устанавливается ответственность за отказ блокировать нелегальный контент, а также за необоснованные требования по его блокировке.

Кроме того, законопроект предусматривает государственную поддержку субъектам кинематографии независимо от форм собственности. Проект закона № 3081-д предлагает внедрение прямой государственной поддержки киноиндустрии по примеру стран Европы. Речь идет о возвращении части затрат на производство фильмов, развитие кинематографии и дистрибьюторской сети. Реклама национальных фильмов приравнивается к социальной, то есть может размещаться бесплатно.

Документ предусматривает формирование Фонда поддержки кинематографии, в том числе за счет средств общего фонда госбюджета в размере не менее 0,2% его расходов за предыдущий год и доходов с лотерей. Также предусматриваются государственные субсидии в кинопроизводство.

Изменения, которые глава государства подал на рассмотрение комитета касались финансового урегулирования кинематографа. В обновленном тексте законопроекта говорится, что государственная поддержка кинематографии осуществляется за счет средств, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины, законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Источниками средств господдержки кинематографии являются финансы, полученные от Украинского культурного фонда, который выполняет специальные функции по содействию национально-культурному развитию Украины, и средства Государственного бюджета Украины.

Ознакомиться со сравнительной таблицей обновленного закона можно по следующему адресу.

Источник: «Украинская правда»