ВРУ запустила реформу рынка электроэнергии

Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект «О рынке электроэнергии». За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов. Документ принят с правками, которые накануне подготовил профильный комитет. Депутаты проголосовали все правки одним пакетом.

Принятый закон предусматривает запуск новой модели рынка электроэнергии. Включая рынок двухсторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Так, крупные потребители электроэнергии получат возможность покупать ее напрямую у производителя, а не через посредников. Небольшие потребители будут покупать у посредников. Но за счет большой конкуренции трейдеров и производителей, вероятно, удастся достичь снижения цены на электроэнергию как в стране в целом, так и для потребителя непосредственно. Такие изменения вступят в силу в течение двухлетнего периода.

Следует отметить, что закон во многом является «заготовкой», и для реального запуска рынка электроэнергии необходима разработка вторичного законодательства. В частности, документ вводит понятия кодекса коммерческого учета, кодекса систем передачи, правила рынка, которые еще следует разработать оператору энергосистемы и утвердить Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Кодекс, по которому будет работать рынок для розничного покупателя, также нуждается в разработке.

Принятый закон внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Источник: delo.ua