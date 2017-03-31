Вручную обновление Creators Update для Windows 10 можно будет загрузить на неделю раньше – 5 апреля

Как известно, обновление Windows 10 Creators Update станет доступно 11 апреля. Сам процесс развертывания обновления Windows 10 Creators Update будет проходить постепенно и с четким соблюдением последовательности. Желающие установить обновление пораньше, смогут загрузить его вручную посредством Update Assistant. Возможность эта станет доступна для всех обладателей лицензионных версий Windows 10 за неделю до глобального релиза обновления – 5 апреля. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Конечно, самые нетерпеливые могут обновиться прямо сейчас, скачав из Сети подходящий образ ISO сборки Windows 10 под номером 15063, которая считается RTM-версией обновления Creators Update. Участники программы Windows Insiders могут загрузить указанную сборку Windows 10 по этой ссылке.

Для всех остальных обновление станет доступно 11 апреля (простите за повтор), в числе первых его получат владельцы более новых ПК, затем оно постепенно будет разворачиваться на всех совместимых устройствах. Владельцам смартфонов на Windows Phone придется подождать выхода соответствующего обновления до 25 апреля.

Компания Microsoft стремится сделать процесс обновления максимально простым и бесхлопотным, предоставляя пользователям дополнительные возможности его настройки. Эти возможности включают указание конкретного времени, когда пользователю будет удобно получить обновление, откладывание установки обновления на неделю, а также расширение периода активности, когда установка обновлений нежелательна.

Само обновление включает множество небольших, но в то же время полезных новшеств, а также функций развлекательного плана и творческой направленности. Среди основных нововведений можно отметить игровой режим, новый графический редактор Paint 3D для работы с трехмерным контентом, поддержку VR и AR, улучшенный браузер Edge, расширенные возможности защиту данных, функцию уменьшения синей составляющей подсветки и так далее. Подробнее об этих и других новшествах можно узнать из предыдущей заметки.

Источник: The Verge