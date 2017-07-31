«Все отменить и начать сначала»: УГЦР вынес вердикт относительно затянувшегося спора по MNP-тендеру
Буквально только что Комитет по конкурсным торгам Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) в рамках запланированного заседания, которое транслировалось онлайн на YouTube-канале регулятора, вынес решение по ситуации с затянувшимся внедрением услуги переноса номеров при смене оператора (MNP). Регулятор постановил отменить предыдущее решение и начать выбор поставщика базы MNP сначала, то есть, вернуть все на состояние начала 2015 года.
Это довольно неожиданный поворот, учитывая утверждение технических требований к технологическому процессу взаимодействия телекоммуникационных сетей системы MNP этой весной и обещания запустить услугу в конце ноября 2017 года.
- В августе 2015 года НКРСИ назначила УГЦР техническим оператором услуги переноса номеров (МNP).
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- Затем в сентябре Минюст Украины зарегистрировал новый «Порядок предоставления услуги переноса абонентских номеров (MNP)», а УГЦР заявил, что услуга заработает в марте 2016 года.
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- 19 сентября 2015 года УГЦР объявил конкурс на закупку услуг по внедрению услуги переноса номера (MNP) в Украине, а позже озвучил условия.
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- С первой попытки провести тендер по внедрению MNP в Украине, как известно, не удалось, и УГЦР провел повторные торги, по результатам которых победителем была признана «Диалинк» с предложением 72 млн грн.
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- Компания «Эс Ай Центр», не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).
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- УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил всего его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP «Эс Ай Центр» с предложением 39,6 млн грн.
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- В ответ «Диалинк» подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, включая жалобу в АМКУ, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано.