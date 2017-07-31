«Все отменить и начать сначала»: УГЦР вынес вердикт относительно затянувшегося спора по MNP-тендеру

Буквально только что Комитет по конкурсным торгам Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) в рамках запланированного заседания, которое транслировалось онлайн на YouTube-канале регулятора, вынес решение по ситуации с затянувшимся внедрением услуги переноса номеров при смене оператора (MNP). Регулятор постановил отменить предыдущее решение и начать выбор поставщика базы MNP сначала, то есть, вернуть все на состояние начала 2015 года.

Это довольно неожиданный поворот, учитывая утверждение технических требований к технологическому процессу взаимодействия телекоммуникационных сетей системы MNP этой весной и обещания запустить услугу в конце ноября 2017 года.