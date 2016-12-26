Все сервисы Cyanogen и поддерживаемые компанией «ночные» сборки прекратят свое существование 31 декабря 2016 года. CyanogenMod перезапустят под именем LineageOS

Меньше недели осталось до Нового года. Ровно столько же времени еще просуществуют продукты компании Cyanogen Inc, пользующиеся заслуженной популярностью у миллионов пользователей. Уже в эту субботу, 31 декабря, все сервисы Cyanogen и поддерживаемые компанией ночные сборки навсегда прекратят свое существование. Об этом говорится в недавнем и весьма коротком сообщении компании.

Незадолго до этого Cyanogen Inc покинул Стив Кондик, основатель проекта CyanogenMod, который долго оставался единственным защитником интересов CyanogenMod в компании. Кроме финансовой и инфраструктурной поддержки сообщество CyanogenMod также потеряло право участия в принятии решений, связанных с будущим проекта. То есть, сам бренд Cyanogen, охватывающий все названия, начинающиеся со слова Cyanogen, принадлежит Cyanogen Inc и может быть продан любому стороннему лицу.

Сложно предугадать, что будет дальше с Cyanogen Inc, поэтому независимые разработчики CyanogenMod решили перезапустить проект самой популярной сторонней прошивки на базе ОС Android под новым именем LineageOS, не имеющий никакого отношения к Cyanogen Inc и не подпадающий под влияние этой компании. Слухи об этом проекте неоднократно всплывали в последние недели, и теперь получили официальное подтверждение. Предположительно, команду LineageOS возглавляет сам Стив Кондик, что определенно вселяет определенные надежды на светлое будущее проекта.

ОС CyanogenMod больше не получит ночных сборок после 31-го декабря. В то же время сама компания Cyanogen Inc не закрывается, по крайней мере, пока. Компания проводит сокращения и планирует переориентироваться на программу Cyanogen Modular OS, о которой мы уже рассказывали в начале октября.

Источник: Cyanogen и gsmarena