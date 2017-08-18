Все смартфоны ASUS серий ZenFone 4 и ZenFone 3 получат обновление до Android O

Вчера компания ASUS представила сразу несколько смартфонов семейства ZenFone 4 со сдвоенными камерами. Из коробки все они работают под управлением актуальной сейчас версии ОС Android 7.1 Nougat с фирменной оболочкой ZenUI 4.0.

Новая ОС Android 8.0 должна выйти в конце этого месяца и вскоре после этого ASUS обещает выпустить обновление. Причем обновление ОС до Android O получат не только новые смартфоны ASUS серии ZenFone 4, но и модели предыдущего поколения серии ZenFone 3.

Нынешние владельцы моделей ZenFone 3 также могут рассчитывать на новую оболочку ZenUI 4.0, которую ZenFone 4 получили из коробки. По словам ASUS, по сравнению с предыдущей версии оболочки ZenUI 4.0 более интуитивная, проще и, конечно же, как уверяет производитель, «современная и просто потрясающая».

Точную дату выхода обновления Android O для своих смартфонов ASUS не называет, отмечая лишь ориентировочные сроки – до второй половины 2018 года. То есть, как обычно, обновление придется немного подождать.

Источник: gsmarena