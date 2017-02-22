Все смартфоны Lenovo отныне будут выпускаться под брендом Lenovo moto; бренд Motorola «похоронят»
Все смартфоны Lenovo отныне будут продаваться под брендом Lenovo moto, а производство смартфонов под другими наименованиями (Vibe, Motorola и др.) прекращается. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор мобильного подразделения Lenovo в Восточной Европе Алексей Клочков.
Сообщается, что новые смартфоны под брендом Lenovo moto будут представлены 26 февраля на выставке MWC 2017.
Мнения аналитиков
Президент брендингового агентства Mildberry Олег Бериев объясняет появление бренда Lenovo moto своеобразным поиском идентичности, свойственным большинству китайских компаний, работающих на международном рынке. По его мнению, это попытка размыть китайские корни, чтобы спозиционировать Lenovo на рынке смартфонов как международную компанию.
Источник: «Ведомости»
- Lenovo купила у Google подразделение Motorola Mobility за $2,91 млрд в 2014 году.
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- В прошлом году китайская компания призналась, что покупка Motorola не оправдала их ожиданий.