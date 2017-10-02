Все выпущенные HMD Global смартфоны Nokia получат обновление до Android P

Компания HMD Global, выпускающая сейчас смартфоны под маркой Nokia, ранее подтвердила, что обновит аппараты Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8 до последней версии ОС Android Oreo, причем обязалась сделать это еще до конца текущего года. Как оказалось, нынешний лицензиат бренда Nokia на рынке смартфонов хочет пойти еще дальше, обещая, что все выпущенные под его началом смартфоны получат обновление до Android P в следующем году. Вероятно, грядущего бюджетного Nokia 2 с АКБ на 4000 мА•ч это тоже касается.

Соответствующее обещание HMD Global дала в ходе недавнего мероприятия на Филиппинах.

Отметим, что смартфоны Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8 поставляются с ОС Android 7.1.1 Nougat из коробки. Причем HMD Global в отличие от многих других производителей практически не вносит изменения в ОС, ограничиваясь незначительной модификацией интерфейса пользователя.

Конечно, нам еще предстоит увидеть, сможет ли HMD Global сдержать данное обещание о более длительных сроках поддержки для собственных устройств. Но с учетом того, что к этому времени в следующем году, как следует из заявлений компании, ее модельный ряд смартфонов может увеличиться вдвое – до 10 моделей. И все они должны получить девятую версию Android. И это кажется особенно примечательным в свете того, что многие производители быстро отказываются от выпуска свежий обновлений ОС для своих моделей. Взять хотя бы, к примеру, китайскую компанию OnePlus, которая выпускает достаточно интересные смартфоны, но быстро прекращает их поддержку. И это при том, что она делает всего по смартфону в год.

Источник: Gizmochina