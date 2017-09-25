Всего за неделю число одновременно подключенных к майнеру для сайтов CoinHive пользователей превысило 2,2 млн человек, обеспечив производительность в 13,5 MH/s (5% всей сети Monero)

Предназначенный для встраивания в сайты JavaScript-майнер криптовалюты Monero под названием CoinHive появился буквально неделю назад, но уже успел отметиться в этом сегменте. На днях разработчики CoinHive отрапортовали о значимом достижении – в какой-то момент число одновременных подключений к CoinHive по протоколу WebSocket превысило 2,2 млн, в результате чего суммарная генерируемая мощность подпрыгнула до 13,5 MH/s, что соответствует примерно 5% от всего майнингового пула блокчейна Monero.

Напомним, CoinHive – это тот самый майнер, который недавно в качестве эксперимента внедрили владельцы The Pirate Bay.

По словам разработчиков, еще 15 сентября у них был всего один сервер, а спустя неделю они расширились до 28 веб-прокси, шести веб-серверов, двух серверов с базами данных и двух виртуальных серверов для поддержания работы системы.

CoinHive позиционирует себя как альтернативный рекламным баннерам способ заработка для сайтов, но некоторые сайты внедряют его скрыто, и с CoinHive борются аналогичным образом — при помощи расширений для браузеров вроде AdBlock. В компании признают, что такая реакция «на данный момент справедлива», и собираются выпустить обновление своей библиотеки, в рамках которого пользователю сайта нужно будет самостоятельно подтверждать, что он хочет отдавать ресурсы компьютера на майнинг.

Источник: TJ и CoinHive