Встроенный в iOS 11 клон MSQRD для накладывания масок на лица разработала украинская команда Snap (ранее Looksery)

В ходе недавней презентации Apple, кроме рекламы Apple Watch, снятой на киевской вокзале, был еще один момент, связанный с Украиной. Говоря конкретнее, встроенные 3D-фильтры, или маски, как их еще называют, для накладывания на лица в стиле MSQRD, которые демонстрировал старший вице-президент по разработке ПО Apple Крейг Федериги, для Apple разработала команда одесского стартапа Looksery, который сейчас является подразделением компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat.

Вот, собственно, эти маски:

В последнее время данная функциональность, которая впервые в ПО MSQRD, позволяющая самыми разными способами менять облик с помощью различных виртуальных украшений и масок, стала очень популярна. Не так давно вслед за остальными маски внедрил Instagram в разделе «Историй».

В случае Apple динамические 3D-фильтры стали частью функциональности дополненной реальности в новой ОС iOS 11. Как сообщается, функция работает на базе технологии Face Tracking Technology, которую тоже разработала украинская команда Snap.

Компания Snap, которая тогда еще называлась Snapchat, купила украинский стартап Looksery в 2015 году за $150 млн. Сейчас в команде бывшего Looksery работает более 200 человек. У компании есть офисы в Одессе и Киеве, причем они активно расширяются. К примеру, сейчас компания ищет в команду около 15 специалистов разного рода— инженеров, дизайнеров, контент-менеджеров.

Источник: ain