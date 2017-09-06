Всё плохо: iFixit сломали Essential Phone во время разборки

Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый смартфон Essential Phone и устроили традиционное вскрытие устройства. Разобрав новинку на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности её конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности.

Напомним, смартфон Essential Phone оснащён 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1312 точек, процессором Qualcomm Snapdragon 835, оперативной памятью объёмом 4 ГБ, встроенной флэш-памятью ёмкостью 128 ГБ и двойной камерой на задней панели.

По итогам разборки новому смартфону Essential Phone был присвоен рейтинг ремонтопригодности 1 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель почти непригодна для ремонта.

В процессе разборки было установлено, что в смартфоне используются стандартные винты Phillips/JIS. Это единственный позитивный момент, касающийся ремонта и разборки устройства. Дальше пошли сплошные трудности.

Так, в аппарате используется столь большое количество прочного клея, что традиционный подход к открытию смартфонов методом нагревания не помог вскрыть корпус. Тогда специалисты iFixit пошли противоположным путём и заморозили смартфон. Лишь после этого ларчик открылся. Но доступ через заднюю панель невозможен, а при вскрытии дисплея существует большая вероятность повредить его.

Батарея (11,7 Втч) закреплена при помощи не столь прочного клея. Но добраться к ней очень тяжело.

Порт USB-C впаян в материнскую плату. Учитывая отсутствие 3,5-миллиметрового звукового разъёма, данный порт будет подвергаться повышенному износу и может потребовать замены. Что будет нелегко сделать. Для этого потребуется либо дорогой процесс микро пайки, либо полная замена материнской платы.

Лицевая камера и разговорный динамик являются компонентами единого модуля и соединены с материнской платой одним коннектором. Поломка одного из компонентов потребует замены всего модуля.

Многие внутренние компоненты Essential Phone закреплены при помощи клея. Также во внутренней конструкции смартфона применяются почти невидимые швы. В результате, любая попытка ремонта устройства может нанести ему ещё больший вред, чем было изначально.

Среди прочих интересных особенностей внутренней структуры Essential Phone отмечается наличие тепловой трубки.

Источник: iFixit