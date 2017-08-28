Второй этап конкурса Hyperloop Pod Competition выиграла команда студентов MIT, установившая новый рекорд скорости

Второй этап конкурса Hyperloop Pod Competition выиграла команда студентов MIT, установившая новый рекорд скорости

Еще одна впечатляющая идея, предложенная знаменитым американским предпринимателем Илоном Маском хоть и медленно, но уверенно развивается, постепенно превращаясь в работающую технологию. Конечно же, речь о высокоскоростных поездах Hyperloop.

На днях завершился второй этап Hyperloop Pod Competition, конкурса SpaceX, в рамках которого команды студентов-энтузиастов и инженеров-добровольцев строят собственные прототипы моделей Hyperloop ради демонстрации жизнеспособности концепции и, конечно же, соревнуются за звание лучшего. Напомним, специально для проведения фактических испытаний в рамках конкурса Hyperloop Pod Competition компанией SpaceX был построен испытательный тоннель Hyperloop. Тоннель находится в Хортоне, штат Калифорния, около штаб-квартиры SpaceX, его длина – 1,25 километра. Второй этап конкурса был сосредоточен на достижении максимальной скорости.

Из всех 25 команд, заявленных к участию во втором этапе конкурса, лишь три прошли в финал и получили разрешение на запуск капсул: WARR, Paradigm и Swissloop.

Победителем второго этапа Hyperloop Pod Competition команда WARR из Мюнхенского технического университета, показавшая лучший результат – капсула WARR массой около 80 кг сумела в форвакууме внутри тоннеля развить скорость в 324 км/ч (201 м/ч). Спустя некоторое время Илон Маск выложил небольшой видеоролик, демонстрирующий разгон капсулы WARR внутри испытательного тоннеля Hyperloop. Сразу предупреждаем, что видео это достаточно специфическое и в силу этого способно привести к появлению неприятных ощущений вроде головокружения, тошноты и т.д., и даже может вызвать приступ у людей с эпилепсией. Его можно посмотреть ниже.

Hyperloop WARR pod run to 201 mph (324 km/h) in 0.8 mile near vacuum tube

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Таким образом, WARR удалось немного превзойти результат Hyperloop One, которая в начале этого месяца на собственном испытательной участке разогнала капсулу XP-1 до рекордных 310 км/ч. Интересно, долго ли продержится новый рекорду.

То, что именно WARR одержит победу в этом скоростном этапе конкурса Hyperloop Pod Competition было вполне ожидаемо. Напомним, эта команда вошла в тройку финалистов первого этапа Hyperloop Pod Competition и была отмечена наградой за самое лучшее время на треке. Напомним, тогда WARR хватило и «максималки» в 90 км/ч, чтобы пройти трассу быстрее остальных.

Капсула WARR была изготовлена в аэродинамическом корпусе и углеродного волокна, что позволило максимально снизить ее массу, и оснащена силовой установкой мощностью 50 кВт.

И хотя WARR удалось показать самую высокую скорость, результаты двух других финалистов тоже достойны похвалы. Команда Paradigm из Северо-Восточного университета и Мемориального университета Ньюфаундленда единственная среди всех участников использовала технологию воздушной подушки, описанную Маском в первоначальном концепте Hyperloop. Но, к сожалению, из-за проблем с герметизацией прототип Paradigm не смог разогнаться свыше 101 км/ч. Команда Swissloop из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, использовавшая реактивный двигатель, тоже столкнулась с определенными техническими трудностями. Прямо перед заездом у Swissloop возникли неполадки со связью. Результат прототипа Swissloop – 40 км/ч.

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Следующий этап конкурса Hyperloop Pod Competition пройдет уже в 2018 году. Подводя итоги второго этапа основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что не видит причин, по которым будущие версии капсул не могут разогнаться до 500-600 миль в час (800-965 километров в час) на трассе протяженностью 1,25 км.

Источник: Engadget

  • В июле 2017 года Илон Маск сообщил, что предварительно договорился о строительстве системы Hyperloop по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон. Предприниматель заявил, что поезда смогут преодолевать это расстояние (более 300 км) по подземным тоннелям за 29 минут, что в 2,5 раз быстрее самолета. Позже стало известно, что реализацией проекта займется его новая компания The Boring Company.
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