Второй этап конкурса Hyperloop Pod Competition выиграла команда студентов MIT, установившая новый рекорд скорости

Еще одна впечатляющая идея, предложенная знаменитым американским предпринимателем Илоном Маском хоть и медленно, но уверенно развивается, постепенно превращаясь в работающую технологию. Конечно же, речь о высокоскоростных поездах Hyperloop.

На днях завершился второй этап Hyperloop Pod Competition, конкурса SpaceX, в рамках которого команды студентов-энтузиастов и инженеров-добровольцев строят собственные прототипы моделей Hyperloop ради демонстрации жизнеспособности концепции и, конечно же, соревнуются за звание лучшего. Напомним, специально для проведения фактических испытаний в рамках конкурса Hyperloop Pod Competition компанией SpaceX был построен испытательный тоннель Hyperloop. Тоннель находится в Хортоне, штат Калифорния, около штаб-квартиры SpaceX, его длина – 1,25 километра. Второй этап конкурса был сосредоточен на достижении максимальной скорости.

Из всех 25 команд, заявленных к участию во втором этапе конкурса, лишь три прошли в финал и получили разрешение на запуск капсул: WARR, Paradigm и Swissloop.

Победителем второго этапа Hyperloop Pod Competition команда WARR из Мюнхенского технического университета, показавшая лучший результат – капсула WARR массой около 80 кг сумела в форвакууме внутри тоннеля развить скорость в 324 км/ч (201 м/ч). Спустя некоторое время Илон Маск выложил небольшой видеоролик, демонстрирующий разгон капсулы WARR внутри испытательного тоннеля Hyperloop. Сразу предупреждаем, что видео это достаточно специфическое и в силу этого способно привести к появлению неприятных ощущений вроде головокружения, тошноты и т.д., и даже может вызвать приступ у людей с эпилепсией. Его можно посмотреть ниже.

Hyperloop WARR pod run to 201 mph (324 km/h) in 0.8 mile near vacuum tube Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Авг 27 2017 в 10:18 PDT

Таким образом, WARR удалось немного превзойти результат Hyperloop One, которая в начале этого месяца на собственном испытательной участке разогнала капсулу XP-1 до рекордных 310 км/ч. Интересно, долго ли продержится новый рекорду.

То, что именно WARR одержит победу в этом скоростном этапе конкурса Hyperloop Pod Competition было вполне ожидаемо. Напомним, эта команда вошла в тройку финалистов первого этапа Hyperloop Pod Competition и была отмечена наградой за самое лучшее время на треке. Напомним, тогда WARR хватило и «максималки» в 90 км/ч, чтобы пройти трассу быстрее остальных.

Капсула WARR была изготовлена в аэродинамическом корпусе и углеродного волокна, что позволило максимально снизить ее массу, и оснащена силовой установкой мощностью 50 кВт.

И хотя WARR удалось показать самую высокую скорость, результаты двух других финалистов тоже достойны похвалы. Команда Paradigm из Северо-Восточного университета и Мемориального университета Ньюфаундленда единственная среди всех участников использовала технологию воздушной подушки, описанную Маском в первоначальном концепте Hyperloop. Но, к сожалению, из-за проблем с герметизацией прототип Paradigm не смог разогнаться свыше 101 км/ч. Команда Swissloop из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, использовавшая реактивный двигатель, тоже столкнулась с определенными техническими трудностями. Прямо перед заездом у Swissloop возникли неполадки со связью. Результат прототипа Swissloop – 40 км/ч.

Следующий этап конкурса Hyperloop Pod Competition пройдет уже в 2018 году. Подводя итоги второго этапа основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что не видит причин, по которым будущие версии капсул не могут разогнаться до 500-600 миль в час (800-965 километров в час) на трассе протяженностью 1,25 км.

Источник: Engadget