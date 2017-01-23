Вторым городом Украины, в котором заработает онлайн-сервис такси Uber, по всей видимости станет Одесса

На сайте одного из крупных партнеров Uber в Украине появилось объявление о наборе водителей для работы в Одессе. Отметим, что Uberlin также приглашает к сотрудничеству потенциальных «персональных водителей» в Харькове, Днепропетровске и Львове, однако только для одесситов в объявлении присутствует конкретика с местом и сроком встречи для набора.

В частности, на сайте размещено следующее объявление:

«Друзья! Рады Вам сообщить, что Uber — международный сервис по перевозке пассажиров в ближайшие дни запускается в Одессе — портовой столице Украины. Именно поэтому мы, как крупнейший партнёр Uber в Украине приглашаем всех водителей со своим или арендованным автомобилем посетить наш офис по адресу Одесса, ул. Балковская 120/2 оф. 3 (2 этаж) — БЦ Планета и подключиться к Uber. Также мы набираем водителей на собственный автопарк автомобилей.»

Uberlin привлекает водителей, обещая доход до 3 тыс грн в сутки или почасовые гарантии до 180 грн\час, при том данный прогноз основывается на практике запуска Uber в Киеве. К сотрудничеству приглашаются владельцы автомобилей от 2001 года класса Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti, Skoda Rapid, VW Polo, Hyundai Accent, Opel Astra, тогда как владельцам Daewoo Matiz, ВАЗ-ов и «маленьких китайских автомобилей» придется озаботится покупкой более презентабельных машин.

Отметим, что с момента первоначального объявления Uberlin о приеме на работу водителей в Киеве до реального запуска сервиса Uber в столице прошло четыре с половиной месяца. Однако по слухам, в случае Одессы речь идет о сроке порядка недели-двух, более точной даты представители Uber традиционно не называют, обещая подтвердить все данные в момент официального запуска.

Источник: Uberlin