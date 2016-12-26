Выбрать любую свободную комбинацию цифр в качестве мобильного номера lifecell теперь можно прямо на сайте оператора

Украинский оператор мобильной связи lifecell предложил своим клиентам новую возможность получить желаемый мобильного номер. Теперь каждый абонент может выбрать и забронировать любой доступный набор цифр для мобильного номера непосредственно на сайте компании, воспользовавшись новой опцией в услуге «Выбор номера».

Чтобы воспользоваться данной услугой, нужно перейти в раздел «Интернет-магазин» на сайте, выбрать и зарезервировать желаемый номер среди доступных. Получить SIM-карту с уникальным номером можно в ближайшем магазине lifecell. Перечень магазинов можно найти на сайте или же набрав 545 с номера lifecell. Стоимость данной услуги составляет 50 грн (с НДС и ПФ), которые списываются с выбранного номера, и дополнительно оплачивается стоимость SIM-карты — 30 грн (с НДС).

«Услуга «Выбор номера» на сайте мобильного оператора — это действительно уникальный сервис на рынке Украины. Предлагая новую возможность по бронированию номера мобильного мы стремимся максимально упростить жизнь наших абонентов. Новая опция от lifecell позволяет всем существующим и новым клиентам купить желаемый номер, используя более удобный канал покупки. Мы уверены, что «Выбор номера» поможет многим абонентам определить свою уникальную комбинацию цифр», — отметил Артур Аревшатян, Директор по управлению опытом клиентов.

Напомним, что lifecell объявил о запуске услуги «Выбор номера» еще в начале ноября текущего года. Однако первоначально для того, чтобы выбрать свободную комбинацию цифр в качестве мобильного номера, было необходимо лично посетить магазин оператора.

Источник: lifecell