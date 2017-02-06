Выход первого процессора Intel с графикой AMD ожидается уже в этом году

В конце прошлого года впервые заговорили, что Intel может лицензировать графические технологии AMD для использования в собственных процессорах. Основанием стало соответствующее соглашение, якобы подписанное между компаниями. И вот спустя два месяца человек, с подачи которого начались все эти разговоры – главный редактор ресурса HardOCP Кайл Беннетт – подлил масла в огонь, заявив, что первые плоды сотрудничества Intel и AMD мы увидим уже в этом году. По словам Беннетта, это будет специальный процессор Kaby Lake, дополненный GPU Radeon в виде отдельного кристалла.

Источник поясняет, что данный симбиотический продукт будет выполнен в конструктиве MCM (multi-chip module), то есть в виде многочипового модуля. Таким образом, в данном случае речь идет о принципиально ином продукте, отличном от моделей с интегрированной графикой Intel HD. Наиболее вероятной с учетом нежелания обеих компаний в полной мере делиться собственными технологическими секретами является модель сотрудничества, согласно которой AMD будет поставлять Intel практически полностью готовые GPU, изготовленные на доверительных мощностях Global Foundries или TSMC.

Потенциальный совместный процессор Intel и AMD, как ожидается, будет отличаться весьма привлекательным соотношением цены и производительности и относиться к бюджетному-среднему потребительскому сегменту. В случае успеха сотрудничество между Intel и AMD вероятнее всего расширится, следствием чего станет выпуск новых подобных гибридных чипов. И все бы хорошо, но не совсем понятно, зачем компании из Саннивейла совместный проект с конкурентом, если у нее почти готовы новые высокопроизводительные процессоры Ryzen, способные конкурировать с Intel Kaby Lake. Вполне возможно, что таким образом AMD хочет перестраховаться от возможных финансовых потерь в будущем. В ближайшие три года компании предстоит погасить львиную долю внушительных долговых обязательств и средства от лицензирования собственных технологий лишними не будут точно.

Источник: HardOCP