Выход первых потребительских видеокарт AMD Vega ожидается в мае

На недавней выставке CES 2017 компания AMD, как известно, рассказала о ключевых особенностях графической архитектуры нового поколения Vega, показала графический процессор и даже провела краткую демонстрацию его возможностей в современных играх. Тогда же было объявлено о готовности компании начать поставки продуктов на базе графических процессоров Vega до конца текущего полугодия. Новые данные указывают, что первые потребительские видеокарты поколения Vega могут выйти на рынок в мае.

Как сообщает ресурс WCCFTech, AMD готовит несколько видеокарт, в которых будут использоваться по меньше мере две ревизии высокопроизводительного GPU Vega 10 и энергоэффективный GPU Vega 11, который идет на смену GPU Polaris 10 и должен предложить лучшую в своем классе удельную производительность на ватт потребляемой энергии.

Источник также утверждает, что видеокарта AMD на двух GPU Vega 10 может стать частью мероприятия, посвященного выпуску новых видеокарт компании, но максимум, что может сделать производитель на конференции, — формально анонсировать ее, не вдаваясь в подробности. Фактический выход ускорителя состоится позже.

Ожидается, что выводить свою новую графическую архитектуру на рынок компания AMD будет с решений верхнего сегмента. То есть, первыми свет увидят флагманские модели на GPU Vega 10, которые будут нацелены на конкуренцию с флагманскими видеокартами NVIDIA. С точки зрения производительности ожидается что-то среднее между GP104 и GP102. Видеокарте, построенной на Vega 10, приписывают 4096 потоковых процессоров и производительность в 24 TFLOPS на операциях с плавающей запятой с половинной точностью (16 бит). Объем памяти HBM2 будет равен 8 или 16 ГБ, а ее пропускная способность — 512 ГБ/с. Что касается уровня энергопотребления (Typical Board Power, TBP), AMD нацеливается на типичные для этого класса 225 Вт.

Далее ожидается GPU Vega 20, который станет модификацией Vega 10, изготовленной по нормам более тонкого техпроцесса. В данном случае речь идет о 7-нанометровой технологии GF9, разработанной GlobalFoundries. Количество потоковых процессоров останется неизменным – все те же 4096 штук, но рабочие частоты будут выше, а суммарная пропускная способность памяти HBM2, которой ожидается целых 32 ГБ, составит 1 ТБ/с. Сообщается также о поддержке стандарта PCI Express 4.0, показатель TBP не превысит 150 Вт.

Следующей в роадмапе AMD значится графическая архитектура под кодовым названием Navi, а первые GPU на этой архитектуре ожидаются в 2019 году. То есть, жизненный цикл графической архитектуры Vega составит порядка двух лет.

Источник: TechPowerup и WCCFTech