Выпуск обновления Windows 10 Fall Creators запланирован на 17 октября

С недавнего времени корпорация Microsoft выпускает по два крупных обновления с новыми функциями для своей операционной системы Windows 10. Весной этого года уже состоялся релиз Windows 10 Creators Update, а на осень запланирована презентация Windows 10 Fall Creators Update.

Пока что Microsoft не торопилась называть точные сроки выхода обновления Windows 10 Fall Creators Update. Но этот недочёт исправила компания Lenovo, опубликовав на странице с описанием гибридного ноутбука Miix 520 слайд с датой выпуска обновления. Затем страница была отредактирована, а лишние сведения – удалены. Но теперь мы знаем, что выпуск Windows 10 Fall Creators Update запланирован на 17 октября 2017 года.

Позже эту информацию на выставке IFA 2017 официально подтвердила сама корпорация Microsoft.

Источник: Engadget 1, 2