Вышел дебютный трейлер Alto’s Odyssey — продолжения популярного приключенческого платформера Alto’s Adventure. Игра выходит этим летом

На днях студия Snowman – создатели завоевавшего всеобщее признание атмосферного (как по части графики, так и по части музыкальной составляющей) платформера Alto’s Adventure, прошлогоднего номинанта премии Google Play Awards в категории «лучший инди-проект» – представила свою следующую игру, разрабатываемую совместно с The Game Band. Ею стала головоломка под названием Where Cards Fall, которая выйдет уже этой осенью iPhone, iPad, Apple TV, Mac и PC (Steam). А сейчас разработчики из Snowman наконец-то предоставили всем заинтересованным возможность взглянуть на то, как примерно будет выглядеть Alto’s Odyssey, столь ожидаемое многими продолжение упомянутой Alto’s Adventure. Разумеется, речь о первом трейлере игры, который можно посмотреть ниже.

Судя по увиденному, можно сказать, что в целом Alto’s Odyssey характерен тот же художественный стиль и чувство атмосферы, что и оригинальному приключению Alto’s Adventure. Но вот антураж здесь полностью новый – живописные заснеженные ландшафты сменили не менее эпичные песчаные дюны. Игра выйдет этим летом, более точная дата пока неизвестна, как и перечень платформ, на которых она будет доступна.

Источник: The Verge