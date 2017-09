Вышел геймплейный трейлер игры Wolfenstein II: The New Colossus

Компания Bethesda Softworks опубликовала новый геймплейный трейлер игры Wolfenstein II: The New Colossus.

Напомним, события игры Wolfenstein II: The New Colossus разворачиваются в1961 году в Америке, захваченной нацистами. Агенту Бласковицу предстоит «вернуть американскому народу боевой дух» и «начать революцию» против захватчиков. В этом ему помогут харизматичные братья и сёстры по оружию. Трейлер демонстрирует разнообразных противников и не менее разнообразные способы их умерщвления при помощи различных типов оружия. Действо сдобрено юмором, бранью и немного развратом.

Игра Wolfenstein II: The New Colossus будет представлена 27 октября, она выйдет на платформах ПК, PS4 и Xbox One.