Вышел первый тизер-трейлер фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» (Star Wars: The Last Jedi)

Студи Disney выпустила первый тизер фантастического фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» (Star Wars: The Last Jedi), который является 8 эпизодом серии.

Судя по трейлеру, Люк Скайуокер, которого Рей искала и нашла в 7 эпизоде, начнёт обучать её мастерству джедаев, чтобы сразиться с «Первым орденом». Собственно на это намекает и название фильма.

Премьера «Звёздные Войны: Последние Джедаи» намечена на 15 декабря 2017 года.