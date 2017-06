Вышел первый трейлер ремейка фантастического фильма «Джуманджи» / Jumanji с Дуэйном Джонсоном, Кевином Хартом и Джеком Блэком

Волна перезапусков докатилась до очередного классического фильма — в этот раз жертвой стал «Джуманджи» 1995 года выпуска, в оригинале которого снялся замечательный актер Робин Уильямс. В новой версии фильма «Джуманджи» / Jumanji: Welcome to the Jungle вместо настольной игры — игровая приставка, вместо Робина Уильямса — Дуэйн «Скала» Джонсон, а вместо подростков — взрослые, превратившиеся в героев компьютерных игр.

Судя по трейлеру, нас ожидает веселая (с точки зрения ее создателей) комедия в стиле последних «Охотников за привидениями», в которой здравый смысл заменят зрелищами. Поклонникам оригинального «Джуманджи» эта картина строго противопоказана, а вот тем, кто хочет увидеть очередной ненапрягающий боевик со спецэффектами, она может даже понравиться.

Версия на украинском языке

Версия на английском языке

Отметим, что режиссером картины выступил Джейк Кэздан (Jake Kasdan), известный по фильмам «Очень плохая училка» и «Секс-пленки», а также сериалу «Новенькая» (кстати, отец Джейка — тот самый Лоуренс Кэздан, из-за конфликта с которым выгнали режиссеров картины о молодом Хане Соло).

Кроме Дуэйна Джонсона в фильме «Джуманджи» / Jumanji: Welcome to the Jungle снимутся известные комедийные актеры Кевин Харт и Джек Блэк, а также Карен Гиллан, Мисси Пайл и другие. Премьера фильма состоится 20 декабря 2017 года.

P.S. Кстати, а вот так выглядел оригинальный «Джуманджи»:

Источник: IMDb