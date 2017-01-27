Вышел второй сюжетный трейлер Mass Effect: Andromeda на движке игры

Компания BioWare опубликовала второй сюжетный трейлер игры Mass Effect: Andromeda. Этот ролик основан на движке игры и включает фрагменты фактического игрового процесса.

Трейлер повествует о том, как группа исследователей после прибытия в новую для себя галактику встретила враждебно настроенных местных жителей. Диалог с аборигенами не задался, и отстаивать свою точку зрения (и право на существование) пришлось с оружием в руках в компании верных товарищей.

Напомним, в центре сюжета Mass Effect: Andromeda будет семья Райдеров. Отец семейства — просто сюжетный персонаж. А вот игрок будет управлять либо его сыном, либо дочерью — участниками инициативы «Андромеда». Она была создана в 2176 году для того, чтобы дать шанс на «новое будущее» продвинутым цивилизациям Млечного пути. Ковчег «Гиперион» был отправлен в 2185 году. Игроку будет присвоен титул Первопроходца — грубо говоря, главы своего ковчега, который обладает качествами лидера, бойца и тому подобного. Действие игры, судя по всему, будет разворачиваться в скоплении Элея, где «сканирование показало наличие нескольких пригодных для жизни планет».

Игра Mass Effect: Andromeda уже доступна для предварительного заказа, а её официальный релиз запланирован на 21 марта 2017 года для платформ ПК, PS4 и Xbox One.