Вышел второй трейлер фильма «Призрак в доспехах»
Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell) со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Выход фильма запланирован на 30 марта этого года.
Основной сюжет картины разворачивается в 2029 году, в котором технологии позволяют людям вживлять в себя нейронные импланты, которые улучшают способности. Тем не менее, они же служат мишенью для хакеров. Скарлетт Йоханссон играет роль майора-киборга, который получает задание обезвредить группу экстремистов.
- Фильм «Призрак в доспехах» создан на основе одноимённой научно-фантастической манги (японские комиксы), изданной в 1991 году.
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- 1995 году «Призрак в доспехах» был экранизирован в аниме (японская анимация), а в 2004 году вышло его продолжение «Призрак в доспехах: Невинность».
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- Режиссёром фильма является Руперт Сандерс, снявший до этого лишь один крупный полнометражный фильм - «Белоснежка и охотник», вышедший в 2012 году. До этого Сандерс занимался съёмкой рекламных роликов. В частности, он получил два «Золотых льва» на Международном фестивале рекламы «Каннские львы» за ролик для игры Halo 3: ODST.
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- Одним из сценаристов фильма является Масамунэ Сиро, создатель манги «Призрак в доспехах».
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- Права на адаптацию манги «Призрак в доспехах» ещё в 2008 году приобрели DreamWorks и Стивен Спилберг. Тем не менее, им так и не удалось выпустить фильм. Работа началась только после того, как в мае 2015 года Paramount Pictures договорилась о совместном производстве и финансировании фильма.