Вышел второй трейлер фильма «Призрак в доспехах»

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell) со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Выход фильма запланирован на 30 марта этого года.

Основной сюжет картины разворачивается в 2029 году, в котором технологии позволяют людям вживлять в себя нейронные импланты, которые улучшают способности. Тем не менее, они же служат мишенью для хакеров. Скарлетт Йоханссон играет роль майора-киборга, который получает задание обезвредить группу экстремистов.