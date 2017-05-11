Вышла бесплатная игра The Sims Mobile для платформ iOS и Android

Компания Electronic Arts и студия Maxis Studios подготовили мобильную версию игры The Sims – The Sims Mobile.

Игра The Sims Mobile основана на наборе правил The Sims 4 legacy challenge которые ставят перед игроком задачу по созданию и поддержанию семьи в течение нескольких поколений. Традиционно, игроки смогут выбирать внешность, прически, наряды и украшения для своих симов, а также указывать различные черты характера и жизненные цели. Реализована возможность менять планировку домов, выбирать предметы мебели, бытовые приборы, украшения и многое другое.

Игроки смогут устраивать и посещать праздники, общаться с другими симами, хвастаться своим домом, зарабатывать награды и строить отношения. Игра The Sims Mobile дополнена социальными элементами, позволяя игрокам стать виртуальными лучшими друзьями с их лучшими друзьями в реальной жизни.

Игра The Sims Mobile уже доступна для платформ iOS и Android в Бразилии. Она распространяется бесплатно. Разворачивание в других странах начнётся немного позже.

Источник: The Verge