Вышла игра The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition с улучшенной графикой и поддержкой модификаций для консолей

28 октября состоялся релиз версии игры The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Отметим, это не новая игра во вселенной, а лишь обновление версии 2011 года, которое обзавелось улучшенной графикой.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition включает оригинальную игру и все вышедшие официальные дополнения. Также обновлённая версия предлагает улучшенную графическую составляющую с более современными эффектами: объёмной подсветкой, динамической глубиной изображения, реалистичными отражениями и др. Наконец, владельцы The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition смогут устанавливать модификации на всех поддерживаемых платформах: ПК на базе Windows, Sony PlayStation 4 и Microsoft Xbox One. Ранее эти возможности были доступны лишь игрокам на ПК.

Фактически, для игроков на платформе ПК игра The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition не принесёт ничего нового. Поддержка модификаций была доступна и ранее, и она позволяла существенно улучшить изображение в игре. Понимая это, Bethesda Softworks решила раздавать бесплатно обновлённую версию всем владельцам оригинальной игры и всех официальных дополнений. Потому в библиотеке Steam теперь у некоторых пользователей появится две версии The Elder Scrolls V: Skyrim. Если же кто-то не успел купить оригинальную игру со всеми дополнениями раньше, то новая версия обойдётся им в $39,99.