Вышла международная версия Flyme 6.1.0.0G для смартфонов Meizu M3 Note и M2

Компания Meizu объявила о запуске своего первого официального релиза мобильной операционной системы Flyme 6 для смартфонов М3 Note и М2 для международных клиентов – версия Flyme 6.1.0.0G. Она включает около 400 новых функций и 200 новых анимаций.

Пользователям Flyme 6.1.0.0G предлагается новый дизайн. Он включает обновленные иконки стандартных приложений и их интерфейс, темы оформления, обновлённые панель уведомлений и меню многозадачности. Новый дизайн менеджера задач призван облегчить просмотр приложений в браузере. Если потянуть приложение вниз, то можно заблокировать его, скрыть от других или отобразить его вместе с другой программой в многооконном режиме.

Вместе с компанией ArcSoft в Meizu разработали новый интеллектуальный алгоритм ретуши с натуральными эффектами. Камера с нулевой задержкой позволит более оперативно осуществлять съёмку и не упускать важные моменты. После съёмки видео в приложении «Галерея» можно воспользоваться встроенным инструментарием для редактирования видео, используя различные фильтры и темы.

В ОС Flyme 6.1.0.0G добавлена новая функция «Умные сообщения». Алгоритмы автоматически распознают степень важности того или иного сообщения или уведомления от различных приложений. Менее важные сообщения сохраняются в хранилище в верхнем правом углу панели сообщений, позволяя смартфону не отвлекать пользователя по пустякам и упорядочивать его работу. Ещё один умный алгоритм One Mind призван определять часто используемые приложения и обеспечивать их быстрый запуск. Он позволяет автоматически восстановить систему телефона ночью, постоянно изучает режим работы пользователя и подстраивается под его привычки.

Функция Parallel Space позволяет выбрать различные режимы для различных сценариев. Пользователь может переключаться между частным и нормальным режимами, используя при разблокировке телефона разные пароли или отпечатки пальца.

Функция Time Machine позволяет восстановить информацию, такую как, например, контакты, которую пользователь мог случайно удалить со своего смартфона. Эта функция помнит удаленные данные в течение 2 лет.

Пользователи могут прокручивать изображение вверх или вниз, чтобы захватить длинный скриншот. Эта функция доступна в нескольких вариациях, и снимок экрана можно отредактировать, сделать на нём заметки, записи или рисунки.

Обновление прошивки до Flyme 6.1.0.0G для международных версий смартфонов Meizu M3 Note и M2 доступно для загрузки по следующему адресу.