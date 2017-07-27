Вышла новая тестовая сборка Windows 10, обеспечивающая возможность сопряжения ПК со смартфоном на Android

Компания Microsoft впервые объявила о намерении «подружить» смартфоны iPhone и устройства на Android со своей ОС Windows 10 еще в мае, но конкретные шаги начала предпринимать только сейчас. Говоря конкретнее, в вышедшую на днях тестовую сборку Windows 10 под номером 16251 в числе остального вошло новое приложение Microsoft Apps, которое позволяет сопрягать смартфон с ПК. Пока что эта возможность доступна лишь для смартфонов на Android, когда система научится работать с iPhone – пока не сообщается.

Сопряжение смартфона с ПК расширяет функциональные возможности обоих, позволяя взаимодействовать между собой самыми разными способами, например, просматриваемую на смартфоне страницу можно открыть сразу на ПК. Это только одна из множества функций, которые Microsoft планирует добавить в рамках концепции «непрерывности», подразумевающей более тесное взаимодействие с устройствами на iOS и Android. В конечном итоге Microsoft хочет сделать так, чтобы в будущем пользователи могли переключаться между устройствами на разных платформах и иметь возможность возобновлять работу в том или ином приложении с того места, где остановились. Не последнюю роль в этом должен сыграть облачный буфер обмена Clipboard, который позволит копировать текст и другие данные на ПК с Windows, а затем вставлять их на смартфонах. Этот буфер – одна из главных новшеств грядущего осеннего обновления Windows 10 Fall Creators Update.

Наряду с новыми возможностями по части взаимодействия по смартфонами в последней тестовой сборке Windows 10 разработчики улучшили голосового помощника Cortana. Теперь не нужно отдельно запускать браузер, чтобы посмотреть результаты по тому или иному запросу, все доступно прямо в приложении ассистента. Отметим, что это касается только коротких ответов: фильмы, биржевые сводки, прогноз погоды, расписание авиарейсов и пр. Кроме того, Cortana выучила новые голосовые команды и теперь может перезагрузить, выключить, заблокировать ПК или просто осуществить выход из учетной записи, в зависимости от того, что будет угодно хозяину.

Источник: The Verge