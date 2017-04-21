Вышла новая версия браузера Firefox с наработками из Project Quantum

Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox. Особенностью этого релиза является использование большого количества наработок из Project Quantum. Также были добавлены различные графические и внутренние улучшения.

Project Quantum представляет собой новый движок браузера, призванный наиболее полно задействовать возможности современного оборудования. И в новой версии браузера Firefox 53 реализована одна из важных функций этого движка – Quantum Compositor. Благодаря этому удалось повысить производительность браузера и одновременно устранить возможность его зависания в Windows.

Фактически, разработчики выделили обработку графической информации (выведение всех слоёв визуальной информации в единое финальное изображение для пользователя) в отдельный процесс, который работает независимо от основного процесса Firefox. В результате, даже в случае ошибок работы этого процесса не будет наблюдаться зависание всего браузера или отдельной вкладки. Проведённое тестирование продемонстрировало снижение количества падений Firefox на 10%. Причём, Quantum Compositor обрабатывается силами GPU, а не CPU, что позволило повысить его производительность.

Quantum Compositor доступен для 70% пользователей браузера Firefox. Он работает на компьютерах с ОС Windows 10, 8 и 7, оснащённых графическими решениями от Intel, AMD и NVIDIA. По заверениям разработчиков, на MacOS графическая подсистема браузера работает просто замечательно и не требует выделения в отдельный процесс.

Вместе с выпуском Firefox 53 для настольных систем разработчики внедрили в браузер две новые темы оформления: Compact Light и Compact Dark. Тема Compact Light содержит уменьшенный пользовательский интерфейс и сохраняет привычные цвета оформления браузера. В то же время тема Compact Dark в дополнение к компактному пользовательскому интерфейсу предлагает тёмные цвета оформления, что призвано снизить нагрузку на глаза, особенно при работе в условиях слабого освещения. Активировать новые темы можно в меню браузера через раздел «Инструменты», секция «Дополнения», пункт «Внешний вид».

Кроме того, в новой версии Firefox используется обновлённый интерфейс для работы с уведомлениями и разрешениями для сайтов. Теперь при посещении сайтов, которые просят получить разрешение на доступ к оборудованию или на отправку уведомлений, пользователю будет выводиться диалоговое окно, котором явно указываются разрешения, запрашиваемые сайтом. В дальнейшем эти разрешения можно изменить.

Для мобильной версии Firefox для Android также добавлена настройка для компактного отображения вкладок, добавлены локализации для четырёх языков (арабский, иврит, персидский и урду). Реализована возможность передачи вкладок между мобильным и настольным браузерами. В «Режиме чтения» в обеих версиях теперь отображается примерное время до окончания чтения. Наконец, в Firefox теперь используется версия протокола TLS 1.3 для безопасных соединений.

Источник: Mozilla