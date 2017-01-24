Вышла новая версия FineReader 14 с улучшенной поддержкой PDF и функцией сравнения документов

Компания ABBYY объявила о выходе следующей версии программы FineReader. Новый FineReader 14 сочетает в себе технологию оптического распознавания текста, расширенные возможности для работы с PDF-файлами и функцию сравнения документов. Новая версия позволяет редактировать, конвертировать, комментировать и сравнивать документы с помощью только одной универсальной программы.

Среди новых и усовершенствованных возможностей программы FineReader 14 отмечаются следующие:

Высокая точность конвертации PDF-файлов и отсканированных документов в редактируемые форматы. Технология оптического распознавания от компании ABBYY гарантирует точные результаты конвертации отсканированных документов и PDF-файлов в электронные форматы с возможностью редактирования и поиска (Word, Excel, PowerPoint, PDF).

Редактирование PDF-файлов и совместная работа над ними. FineReader 14 имеет встроенные функции редактирования и сотрудничества. Они позволяют управлять страницами, редактировать содержимое, просматривать, комментировать, осуществлять поиск, заполнять формы, подписывать и защищать файлы.

Сравнение документов различных форматов. Новая функция сравнения документов обнаруживает и выделяет все различия в тексте двух версий одного документа, независимо от формата этих версий (PDF, Word, JPG и т.д.). Например, можно сравнить Word документ и его сканированную версию.

OCR-технологии интегрированы в средства для обработки PDF-файлов. Функция автоматического оптического распознавания PDF-файлов будет особенно полезна специалистам, которые ежедневно работают с цифровыми или сканированными PDF-документами.

Более 190 языков распознавания. Новая версия распознает текст на более чем 190 языках, включая украинский и даже такие сложные языки, как иврит, арабский, корейский, китайский и японский. Также FineReader 14 распознает простые математические формулы и символы фонетической транскрипции английского языка.

Пакет ABBYY FineReader 14 доступен в трех версиях (Standard, Corporate и Enterprise), поддерживающих украинский язык распознавания и интерфейса. Цена базовой версии FineReader 14 Standard (поддерживаются преобразование PDF-файлов и сканов, редактирование и комментирование PDF) составляет $199. Более функциональная версия Corporate (дополнительно поддерживаются сравнение документов, автоматизированная конвертация) оценивается в $399. Наконец, за наиболее функциональную версию Enterprise (дополнительно поддерживается расширенная автоматизация) предстоит заплатить уже $599. Более подробные сведения о программе доступны на официальном сайте по следующей ссылке.