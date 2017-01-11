Вышла сборка Windows 10 Insider Preview Build 15002 для ПК со множеством нововведений и улучшений

Корпорация Microsoft выпустила Windows 10 Insider Preview Build 15002, которая содержит большое количество новых функций и возможностей. Остановимся на наиболее существенных из них.

Обновлённый браузер Microsoft Edge получил поддержку списка миниатюр открытых вкладок. Также добавлена возможность управления вкладками и их организации. Вместе с тем, реализован список переходов, который позволяет открыть новое окно (в том числе в режиме InPrivate) непосредственно с панели задач.

В браузере реализована новая UWP архитектура для многопроцессной модели Microsoft Edge, включая новые визуальное древо и модель ввода. Благодаря этому удалось повысить стабильность и отзывчивость браузера, а также сделать интерфейс более устойчивым к медленному или склонному к зависанию контенту на страницах.

Microsoft Edge теперь блокирует Flash-контент по умолчанию. Однако пользователь сможет запустить его воспроизведение самостоятельно, кликнув по соответствующей кнопке в уведомлении.

В браузере реализована предварительная поддержка нового Payment Request API. Это позволит упростить осуществление онлайн-платежей с учётом данных из Microsoft Wallet.

В меню «Пуск» теперь можно упорядочивать плитки приложений в папки. Также обновлена функция Windows Share, вызывающая перечень приложений, в которых можно поделиться контентом из запущенного в настоящий момент приложения.

Функция создания скриншотов из OneNote 2016 теперь интегрирована в Windows 10. Чтобы сделать снимок экрана и скопировать его в буфер обмена, нужно нажать комбинацию клавиш Win + Shift + S.

Дополнительно реализован ряд других улучшений в интерфейсе. Так, улучшена поддержка high-DPI для настольных приложений, оптимизирована анимация изменения размеров окон приложений, улучшено масштабирование и позиционирование значков рабочего стола при подключении/отключении внешних дисплеев с другим разрешением, упрощен доступ к VPN, улучшен диалог входа в учетную запись в приложениях, улучшена система уведомлений.

Изменения в Windows Ink улучшили работу с пером, карандашом, фломастером, теперь визуально отображается выбранный цвет в Windows Ink Workspace. Разработчики сторонних приложений смогут реализовать такую же возможность через Windows 10 Creators Update SDK. Реализована возможность удаления штриха чернил целиком или только его части.

Улучшена работа виртуального ассистента Cortana, включая первоначальную настройку компьютера и напоминания.

Экранный диктор теперь работает в средах WinPE и WinRE, что будет полезным для пользователей с ограниченными возможностями. Добавлена поддержка дисплеев Брайля.

Также доработан «Защитник Windows». В нём появились новые опции для различных вариантов сканирования системы, новые отчёты. Также улучшены интерфейс и страница настроек.

Вместе с тем, переработано меню «Параметры», в разделах появились дополнительные сведения и ссылки на техническую поддержку. В меню «Параметры» добавлена категория «Приложения», переработаны разделы с настройками дисплея и настройками Bluetooth и подключенных устройств.

Подтвердились сведения предыдущих утечек, в Windows 10 добавлен встроенный фильтр синего цвета. Он позволяет автоматически или в соответствии с ручными настройками снижать количество синего цвета, излучаемое дисплеем компьютера в ночное время.

Определённые изменения реализованы и в механизме обновления ОС Windows Update. В некоторых версиях Windows 10 загрузку и установку обновлений можно приостановить на срок до 35 дней, а также добавлена возможность отключения загрузки и установки драйверов. Страница параметров Windows Update получила новый значок, позволяющий определить статус обновлений.

Ознакомиться с полным перечнем изменений и нововведений Windows 10 Insider Preview Build 15002 можно по следующему адресу.

Источник: Microsoft