Вышла версия Pokemon Go для умных часов Apple Watch

Одна из наиболее нашумевших мобильных игр 2016 года — Pokemon Go – наконец вышла и для умных часов Apple Watch. Напомним, соответствующий анонс был сделан в рамках сентябрьского мероприятия Apple, когда представители Niantic показали демонстрационную версию игры для часов.

Нельзя сказать, что версия Pokemon Go для Apple Watch обеспечивает такой же игровой процесс, как версия для смартфонов. Пользователи умных часов могут получать уведомления о находящихся поблизости покемонах и покестопах, а также о яйцах покемонов и медалях. Также имеется возможность извлекать добычу из покестопов, но вот поймать покемона с помощью часов нельзя.

Кроме того, каждая игровая сессия Pokemon Go записывается в качестве тренировки и учитывается при заполнении колец Apple Watch Activity. Приложение на часах показывает, какую дистанцию преодолел пользователь в игровом процессе.

Разработчики пока не уточняют, планируют ли они выпускать версию Pokemon Go для умных часов на базе Android Wear.

Источник: gsmarena