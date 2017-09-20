Вышли обновления Apple iOS 11, watchOS 4 и tvOS 11

Как и было запланировано, вчера компания Apple объявила о начале распространения новых версий операционных систем — iOS 11, watchOS 4 и tvOS 11, представленных на WWDC 2017 в начале июня. Обновление ОС macOS 10.13 High Sierra выйдет в следующий понедельник – 25 сентября.

Поскольку обо всех новшествах мы подробно рассказывали в предыдущих материалах по ссылкам выше, лишь кратко напомним, что iOS получила существенно переработанный «Центр управления» с единым экраном для всех элементов управление (ранее они были разбросаны по трем экранам) и расширенными возможностями настройки (пользователь может выбирать, какие кнопки показывать на этом меню, а какие скрыть) и усовершенствованное приложение «Карты» с детализированной навигацией. В iMessage теперь можно отправлять и получать деньги, а все сообщения синхронизируется через сервис iCloud. У Siri появились новые мужской и женский голоса и теперь помощник должен еще лучше обучаться. Помимо этого, в iOS 11 добавилась возможность редактировать Live Photo, а сама функция получила новые режимы с говорящими названиями «Петля» и «Маятник» и возможности, включая возможность создания фотографий, снятых с длинной выдержкой. Заметно улучшили стандартное приложение «Камера», добавив девять новых художественных фильтров.

Пользователям планшетов iPad в iOS 11 тоже добавили немало: файловый менеджер, доступную с любого экрана новую панель Dock, с которой можно быстро запускать любимые приложения, а также открывать файлы и переключаться между ними одним жестом смахивания, улучшенный режим многозадачности перетаскивания для быстрого перемещения текста, фотографии и файлов из одного приложения в другое, а также множество новых возможности по части работы со стилусом Apple Pencil.

Владельцы Apple Watch с обновлением до watchOS 4 получат новые циферблаты, включая «Siri» и «Калейдоскоп» с автоматическим отображением обновлений в зависимости от времени суток или местоположения, возможность совершения личных денежных переводов, существенное обновление функциональности, отвечающей за отслеживание показателей физической активности и здоровья, обмен данными с тренажерами в фитнес-центрах посредством NFC и много другое.

Что касается новой версии tvOS, реализованные в ней усовершенствования незначительны: это автоматическая активация темного режима в зависимости от времени суток, синхронизация главного экрана между всеми имеющимися в дома приставками Apple TV, поддержка AirPods, AirPlay 2 и еще по мелочи.

Обновления уже доступны для всех совместимых устройств.