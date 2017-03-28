Вышли обновления iOS 10.3, macOS Sierra 10.12.4, watchOS 3.2 и tvOS 10.2. Apple начала переводить миллионы iPhone и iPad на новую файловую систему APFS

Вчера, 27 марта, компания Apple приступила к распространению последних обновлений операционных систем iOS, macOS, watchOS и tvOS.

Новая версия iOS, получившая номер версии 10.3, принесла новую функцию поиска беспроводных наушников AirPods (она является частью приложения «Найти iPhone» и активируется, если те находятся вне радиуса соединения со смартфоном или давно не заряжались) и ряд усовершенствований системы Apple CarPlay, упрощающей использование смартфонов семейства iPhone вместе с мультимедийными системами современных автомобилей. Большинство изменений в iOS 10.3 являются несущественными, но все же есть одно крупное новшество, которое знаменует важную веху в истории компании.

Дело в том, что с выпуском iOS 10.3 компания Apple начала переход на файловую систему нового поколения Apple File System (APFS). Впервые APFS была представлена на конференции WWDC 2016 в прошлом году. Она разработана исходя из современных потребностей и оптимизирована специально под устройства компании (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV). До этого момента Apple использовала файловую систему HFS+, которая представляет из себя улучшенную версию HFS (Hierarchical File System, иерархическая файловая система). Последней в этом году исполнилось 31 год. HFS изначально предназначалась для старых моделей компьютеров Mac, оснащаемых флоппи-дисководами и жесткими дисками, а не твердотельными накопителями. Даже улучшенная версия HFS+ в полной мере не удовлетворяет потребностям мобильных устройств и во многом является устаревшей.

О преимуществах и достоинствах APFS мы уже рассказывали, но перечислим ключевые еще раз. Во-первых, это специальные оптимизации для работы с твердотельными накопителями, используемыми во всех устройствах компании. Во-вторых, поддержка файлов большого размера (64-битная адресация вместо 32-битной) и шифрование, встроенное на уровне фундаментальных свойств системы. Ну и в-третьих, более высокое быстродействие в целом, что гарантирует более высокие скорости считывания и записи файлов на устройствах iOS или компьютерах Mac. В общем, старые устройства начнут работать ощутимо быстрее.

Еще на WWDC 2016 на примере MacBook разработчики демонстрировали скоростное превосходство APFS над HFS+. Из остального можно отметить временные метки с точностью до нано-секунды и передовую схему метаданных copy-on-write, которую разработчики называет «защитой от сбоев». Она гарантирует полное соответствие изменений в файловой системе и записей в журнале действий даже в случае возникновения непредвиденных обстоятельств – например, перебоев в подаче питания.

Одновременно с iOS 10.3 вышли macOS Sierra 10.12.4, watchOS 3.2 и tvOS 10.2. В macOS Sierra 10.12.4 добавили функцию NightShift, снижающей нагрузку на глаза за счет уменьшения синей составляющей света. В результате работа за компьютером в темное время суток становится более комфортной, а последующий сон — более качественным и спокойным.

Обновление watchOS 3.2 приносит функцию Theatre Mode, которая при активации не дает экрану часов включаться при поднятии запястья или из-за входящих уведомлений. В tvOS 10.2 добавили ряд улучшений, обеспечивающих более простую навигацию по интерфейсу. К примеру, возможность пролистывания контента в ускоренном режиме можно активировать серией длинных свайпов по пульту.

Источник: The Verge